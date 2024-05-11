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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко забил «Бостону», прервав 5-матчевую безголевую серию. У него 2+2 в 8 играх плей-офф

Тарасенко забил «Бостону», прервав 5-матчевую безголевую серию. У него 2+2 в 8 играх плей-офф

Форвард «Флориды» отличился в игре 2-го раунда Кубка Стэнли, прервав 5-матчевую безголевую серию. Всего в 8 играх текущего плей-офф на его счету 4 (2+2) очка.

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