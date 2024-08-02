Поджигатели и профанаторы. Кому выгодны картинки с горящими машинами?

Мои друзья, которые живут в России, всё чаще присылают мне сообщения российских СМИ о том, что у нас на Украине, оказывается, вовсю лютуют партизаны-подпольщики, которые борются с режимом Зеленского, убивают или избивают сотрудников ТЦК за насильственную мобилизацию, А главное массово – именно массово – поджигают автомобили военных.