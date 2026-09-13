От приказа к манёвру: Керчь, 8 июля 1790-го 4 июля 1790 года Фёдор Фёдорович Ушаков потребовал от капитанов «отменной скорости» при по.
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