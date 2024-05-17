Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину» и выйти в финал конференции

«Рейнджерс» стал финалистом Восточной конференции Кубка Стэнли. В ночь на 17 мая в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».