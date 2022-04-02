iXBT.com

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А если космодром откалибровать?  🤔😃«Мы сможем запуск...
  • Анатолий Иванов
    Быстрее ты сможешь только в штаны валить.«Мы сможем запуск...
  • Meerflieger
    Илона - дура... Нахрена сбивать ВСЕ спутники? Достаточно угандошить разведывательные. Фото, видео, радиолокация... А ...«Мы сможем запуск...

YouTube в России не станут блокировать, если видеохостинг «будет выполнять требования законодательства РФ»

YouTube в России не станут блокировать, если видеохостинг «будет выполнять требования законодательства РФ»

https://www.ixbt.com/news/2022/04/02/youtube-v-rossii-ne-sta. Если YouTube будет выполнять требования российского законодательства, то никаких новых мер в отношении видеохостинга принято не будет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх