YouTube в России не станут блокировать, если видеохостинг «будет выполнять требования законодательства РФ»

https://www.ixbt.com/news/2022/04/02/youtube-v-rossii-ne-sta. Если YouTube будет выполнять требования российского законодательства, то никаких новых мер в отношении видеохостинга принято не будет.
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