Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25% Критерии для присвоения статуса промышленного технопарка компаниям, занимающимся обрабатывающим производством (кроме табачной отрасли), были утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным.