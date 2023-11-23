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Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25% Критерии для присвоения статуса промышленного технопарка компаниям, занимающимся обрабатывающим производством (кроме табачной отрасли), были утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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