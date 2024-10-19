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Человечество разрушает глобальный водный цикл

Человечество разрушает глобальный водный цикл

ПАРИЖ (ИА Реалист). Человечество впервые в истории нарушило баланс круговорота воды в природе, что привело к растущей водной катастрофе , которая нанесет ущерб экономике, производству продовольствия и жизням людей.

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