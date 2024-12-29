Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав полыгалов
    для прикола!НЕ ПРОСТО ПО ЖИВОМУ РЕЗАТЬ!ВСЕ ДЕРГАЕТСЯ!ПО ЖИВОМУ!«Прощай Сирия?»: ...
  • вячеслав полыгалов
    ТЕБЕ БАШКУ СРЕЖУ А ПОТО СКАЖУ-а жаль!«Прощай Сирия?»: ...
  • вячеслав полыгалов
    ИМИДЖ!Там пацаны погибали!МНЕ ПОХЕР!Я СССР ПРИСЯГУ ПРИНИМАЛ!ВЕРЕН ЕЙ!ТУТ ПАЦАНОВ НА НОЛЬ!-ВЫ В КЕАКИЕ ИГРУШКИ ИГРАЕТЕ...«Прощай Сирия?»: ...

Милосердие к упырям?

Милосердие к упырям?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Киев. На аллее Городов -Героев демонтировали названия Москвы и Минска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Хрипунов
Если эти выродки такие смелые, пусть скажут и покажут, где они живут, чтобы получить гостинцы на свою семью от наших войнов, что слабо им это сделать или пусть на запад не убегают, когда наши ребята придут навести порядок в пиндо-бандеровщине.
Ответить
7 час.
Юрий анин
Ответить
5 час.
Гулька
Всех по одному найти и уничтожить!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх