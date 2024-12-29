ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Киев. На аллее Городов -Героев демонтировали названия Москвы и Минска.
Милосердие к упырям?
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Если эти выродки такие смелые, пусть скажут и покажут, где они живут, чтобы получить гостинцы на свою семью от наших войнов, что слабо им это сделать или пусть на запад не убегают, когда наши ребята придут навести порядок в пиндо-бандеровщине.
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7 час.
Юрий анин
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5 час.
Гулька
Всех по одному найти и уничтожить!
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2 час.
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