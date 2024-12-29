Милосердие к упырям?

Геннадий Хрипунов

Если эти выродки такие смелые, пусть скажут и покажут, где они живут, чтобы получить гостинцы на свою семью от наших войнов, что слабо им это сделать или пусть на запад не убегают, когда наши ребята придут навести порядок в пиндо-бандеровщине.