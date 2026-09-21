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SPLETNIK

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Бывший жених Хайден Панеттьери Владимир Кличко, её мать и дочь не пришли на похороны актрисы

Бывший жених Хайден Панеттьери Владимир Кличко, её мать и дочь не пришли на похороны актрисы

В субботу в Малибу прошли похороны Хайден Панеттьери, которые посетили около 150 друзей, коллег и близких актрисы, включая её отца Скипа Панеттьери.

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