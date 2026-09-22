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Подмосковный дом Ягудина и Тотьмяниной собирали по частям, а особняк под Парижем купили спонтанно

Подмосковный дом Ягудина и Тотьмяниной собирали по частям, а особняк под Парижем купили спонтанно

Кожаные диваны прямо у бассейна. Кухня, где нет ни одной ручки. И большая квадратная картина с портретом самих хозяев — на самом видном месте в гостиной.

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