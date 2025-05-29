Политика как он...
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Политика как она есть

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Над территорией России за ночь сбили 48 дронов

Над территорией России за ночь сбили 48 дронов

Российские военнослужащие сбили 48 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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