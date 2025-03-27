Стильный «британец» за 800 тысяч — стоит ли брать

Даже за 800 тысяч можно найти премиальный автомобиль, пусть это и будет младшая модель. Главное, не забывать, что при выборе машины нужно обязательно проводить ее диагностику и что даже в ухоженном состоянии любая премиальная марка требует соответствующего отношения.