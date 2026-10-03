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Китай объявил об остановке контейнерных перевозок по арктическому маршруту

Китайская Народная Республика до лета 2027 года остановила контейнерные перевозки в Европу по арктическому маршруту, значительная часть которого проходит по Северному морскому пути.

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