Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Система работает в штатном режиме В ходе встречи с журналистами заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух сообщил, что все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за ночь успешно отражены.
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