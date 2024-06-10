Беглов и Бельский поздравили с юбилеем Давида Голощекина

Это народный артист России и Почетный гражданин Петербурга Губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский поздравили с 80-летием Почетного гражданина Петербурга, народного артиста России Давида Голощекина.
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