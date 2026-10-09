Умные весы Xiaomi с автономностью до 150 дней, зарядкой по USB-C и анализом состава тела поступили в продажу

Новинка получила аккумулятор на 450 мА•ч, память на 36 пользователей и дисплей для отслеживания динамики показателей организма Xiaomi начала продажи обновлённых умных весов Mijia Body Fat Scale 4 Pro в Китае.
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