После удара горит ресторан «Десант» в Киеве, где любят собираться офицеры ВСУ (ФОТО)

После удара горит ресторан «Десант» в столичной Оболони, где любят собираться офицеры ВСУ, сообщают местные ресурсы.
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