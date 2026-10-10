Русская весна
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Русская весна

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После удара горит ресторан «Десант» в Киеве, где любят собираться офицеры ВСУ (ФОТО)

После удара горит ресторан «Десант» в Киеве, где любят собираться офицеры ВСУ (ФОТО)

После удара горит ресторан «Десант» в столичной Оболони, где любят собираться офицеры ВСУ, сообщают местные ресурсы.

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