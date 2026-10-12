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Пронедра

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Долги по квартире и алименты помешают оформить кредит, ЦБ может изменить правила

Долги по квартире и алименты помешают оформить кредит, ЦБ может изменить правила

Алименты и долги за квартиру могут помешать взять кредит – соответствующие изменения в правила предложили внести в ЦБ.

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