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Песня, внук и звание народного артиста: почему 3 сентября — особый день для Шуфутинского

Песня, внук и звание народного артиста: почему 3 сентября — особый день для Шуфутинского

«Это не моя подруга, это моя жена!» — Михаил Шуфутинский произнёс это на гала-ужине премии «Виктория» 29 октября 2025 года.

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