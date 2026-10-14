Заморские винтажные фотографии #3

Дела давно минувших дней.Будет 30 фото. Если комментируете, указывайте номер фотографии. 1. 650 американских солдат и офицеров построились в память 8 миллионов лошадей, погибших в 1 мировую Войну.
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