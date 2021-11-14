Серийного насильника задержали в Приморье

Серийного насильника задержали в Приморье

В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в изнасиловании. Под алкогольными парами злоумышленник избил родственницу сожительницы и изнасиловал ее.

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