‼️🇺🇸🇬🇱Трамп допустил взятие Гренландии «под контроль» до конца своего срока ▪️О своих намерениях он заявил в интервью Real America's Voice.
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‼️🇺🇸🇬🇱Трамп допустил взятие Гренландии «под контроль» до конца своего срока ▪️О своих намерениях он заявил в интервью Real America's Voice.
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