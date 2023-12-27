Ивлеева в слезах попросила дать ей второй шанс после полуголой вечеринки

Блогер также извинилась перед артистами, которых «отменяют» после участия в мероприятииБлогер Настя Ивлеева опубликовала видеообращение в Instagram*, в котором попросила российский народ дать ей второй шанс после полуголой вечеринки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии