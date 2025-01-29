Патриотические материалы в СМИ Татарстана набрали суммарно 137 млн просмотров

Совокупное количество просмотров материалов на тему патриотизма в СМИ Татарстана превышает 137 млн. Такую цифру назвал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговой коллегии в казанском IT-парке.