Патриотические материалы в СМИ Татарстана набрали суммарно 137 млн просмотров

Совокупное количество просмотров материалов на тему патриотизма в СМИ Татарстана превышает 137 млн. Такую цифру назвал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговой коллегии в казанском IT-парке.
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