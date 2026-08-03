Дима Билан прокомментировал проблемы с высокой сценой на концерте в «ВТБ Арене»

31 июля в Москве на «ВТБ Арене» прошёл концерт Димы Билана под названием «Твой № 1». После выступления часть зрителей выразила недовольство из-за необычно высокой сцены, которая мешала видеть артиста с некоторых мест в зале.
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