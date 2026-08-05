Капитал страны «Виноват не только иностранец»: Ахмедова — о задержании мигранта, пристававшего к 16-летней девочке во Владивостоке Во Владивостоке 20-летний мигрант приставал к 16-летней девочке на детской площадке — выхватил телефон, набрал свой номер и стал слать непристойности.
«Виноват не только иностранец»: Ахмедова — о задержании мигранта, пристававшего к 16-летней девочке во Владивостоке
Комментарии
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ninikooo Митусова
Пора сажать на скамью подсудимых с полной конфискацией работодателей, принимающих на работу без патентов и неквалифицированных рабочих и всех тех, кто « торговал гражданством РФ для всех кишлачников, которые болтаются по всей России на льготы и пособия российских налогоплательщиков. Пусть их « содержат Президенты их стран. Где Закон о визовом въезде и где Закон о трудовой миграции?! Превратили страну в сборище преступников и бездарей.
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1 м.
Артур Будаев
Даже, если работодателем окажется государственное учереждение, типа городской думы?
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1 м.
Наталия
Все-таки, остались у нас нормальные люди, особенно подальше от Центра.! Я о прохожих, которые задержали этого типа, и о городе Владивостоке.
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1 м.
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