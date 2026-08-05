«Виноват не только иностранец»: Ахмедова — о задержании мигранта, пристававшего к 16-летней девочке во Владивостоке

ninikooo Митусова

Пора сажать на скамью подсудимых с полной конфискацией работодателей, принимающих на работу без патентов и неквалифицированных рабочих и всех тех, кто « торговал гражданством РФ для всех кишлачников, которые болтаются по всей России на льготы и пособия российских налогоплательщиков. Пусть их « содержат Президенты их стран. Где Закон о визовом въезде и где Закон о трудовой миграции?! Превратили страну в сборище преступников и бездарей.