Невский районный суд Петербурга арестовал до 18 декабря охранника продуктового магазина, который в ночь на 18 октября задержал на улице предполагаемого вора и нанёс ему множественные удары по голове и туловищу; потерпевший умер от травмы головы до приезда скорой помощи.