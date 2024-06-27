Губернатор Ямала выступил на форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО – 2024»

В Екатеринбурге Дмитрий Артюхов встретился с участниками фурма «УТРО – 2024», а также выступил спикером тематической площадки, где рассказал об истории зарождения и развитии газовой промышленности на территории Ямала.
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