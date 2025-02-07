Келлог: России и Украине придется пойти на уступки 

Для урегулирования конфликта России и Украине придется пойти на уступки. Об этом заявил спецпосланник главы США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, добавив, что сделка не полностью устроит обе стороны.
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