Пхукет для перворазов: запрещённые вещества и разврат

Сразу предупреждаю, что пишу о своем опыте или опыте своих друзей, которым доверяю. И этот опыт крайне ограничен по указанным предметам)) Вещества После легализации трава зацвела пышной зеленью по всему Пхукете.
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