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Пхукет для перворазов: запрещённые вещества и разврат

Пхукет для перворазов: запрещённые вещества и разврат

﻿﻿Сразу предупреждаю, что пишу о своем опыте или опыте своих друзей, которым доверяю. И этот опыт крайне ограничен по указанным предметам)) Вещества После легализации трава зацвела пышной зеленью по всему Пхукете.

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