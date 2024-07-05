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Царьград

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В зоне СВО во время гуманитарной миссии погиб свердловчанин, командир боевого братства

В зоне СВО во время гуманитарной миссии погиб свердловчанин, командир боевого братства

Трагедия произошла во время атаки дронов ВСУСергей Алиев, командир Боевого братства "За державу обидно", уроженец Полевского Свердловской области, погиб 4 июля в зоне специальной военной операции во время атаки дронов.

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