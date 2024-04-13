Церковь России 14 апреля 2024 года отмечает День памяти Марии Египетской и соблюдет традиции AdministratorВ России 14 апреля 2024 года в православном календаре отмечается память святой Марии Египетской, жившей в V веке.
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