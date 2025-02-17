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«Его переехали дважды»: В Казани водителя трамвая судят за смерть пешехода

«Его переехали дважды»: В Казани водителя трамвая судят за смерть пешехода

Советский суд Казани приступил к рассмотрению дела 39-летней вагоновожатой Зои Юлдашевой. Ее обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП.

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