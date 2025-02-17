«Его переехали дважды»: В Казани водителя трамвая судят за смерть пешехода

Советский суд Казани приступил к рассмотрению дела 39-летней вагоновожатой Зои Юлдашевой. Ее обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии