Киберэксперт Клименко: с 2025 года авторизация на российских сайтах будет доступна через отечественные сервисы

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с ИА НСН рассказал, что с января 2025 года авторизация на российских сайтах будет доступна только через отечественные сервисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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