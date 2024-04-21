Тысячи жителей Тель-Авива потребовали выборов и переговоров с ХАМАС

Тысячи жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста в центре города с требованием провести досрочные выборы в Израиле и немедленного заключить сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников.
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