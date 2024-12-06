Солнцезащитные очки зимой: какие в моде, тренды 2025 года

Фото: Соцсети Долгое время мы считали, что солнцезащитные очки можно и нужно носить только летом. Потом постепенно все разуверились в истинности этого утверждения — и это правильно, ведь зимой ультрафиолет может навредить глазам даже больше, чем в теплое время года, поскольку солнечные лучи отражаются от снега.
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