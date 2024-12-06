Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

16 подписчиков

Солнцезащитные очки зимой: какие в моде, тренды 2025 года

Солнцезащитные очки зимой: какие в моде, тренды 2025 года

Фото: Соцсети Долгое время мы считали, что солнцезащитные очки можно и нужно носить только летом. Потом постепенно все разуверились в истинности этого утверждения — и это правильно, ведь зимой ультрафиолет может навредить глазам даже больше, чем в теплое время года, поскольку солнечные лучи отражаются от снега.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх