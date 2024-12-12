Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шевцов
    Нам необходимо, давным-давно, ввести визовый режим со всеми соседями южными: отделились - значит отделяйтесь!!! и не ...Визовый режим с Р...
  • Ed
    Даже если и захватят эту шахту, то больные доброй волей будут допускать тарасиков к добыче угля или сами его вывозит ...Арестович: Продви...
  • Михаил Шаповалов
    Если задумали авантюру против России и предупредили её, значит втихаря будут "обувать" ЕС.Британский учёный...

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»: нацисты заставили извиняться одесситку, но…

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»: нацисты заставили извиняться одесситку, но…

«У нас люди посходили с ума — вместо того, чтобы идти на правительство, они идут на своих же». За этот и другие проблески здравого смысла на девчонку из Одессы, ведущую стримы в Тик Ток, ополчились нацисты и нацистские СМИ, обвинив ее в оправдании российской агрессии, призывах к проведению референдума по отсоединению от Украины и прочей «работе на Кремль».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх