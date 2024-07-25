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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Чем вызван ажиотажный спрос на дачи в июле в Челябинской области. Скрин

В Челябинской области в июле по сравнению с маем 2024 года спрос на дачи вырос на 75%. Вначале месяца риелторы отметили некоторый спад, связанный с ожиданием продления льготной ипотеки и периодом отпусков, но на данный момент челябинцы покупают сады, поскольку льготы продлили и время для покупки сада хорошее, рассказала 24 июля риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

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