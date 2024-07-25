Чем вызван ажиотажный спрос на дачи в июле в Челябинской области. Скрин

В Челябинской области в июле по сравнению с маем 2024 года спрос на дачи вырос на 75%. Вначале месяца риелторы отметили некоторый спад, связанный с ожиданием продления льготной ипотеки и периодом отпусков, но на данный момент челябинцы покупают сады, поскольку льготы продлили и время для покупки сада хорошее, рассказала 24 июля риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.