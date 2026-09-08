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Норвегия намерена организовать дипломатические встречи с Россией

Норвегия намерена организовать дипломатические встречи с Россией

Диалог с Российской Федерацией по предотвращению морских происшествий планирует организовать в ноябре или декабре Норвегия, об этом 8 сентября в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь объединенного штаба Вооруженных сил (ВС) страны Руне Хаарстад.

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