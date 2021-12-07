Лидеры пяти государств призвали Россию снизить напряженность в отношении Украины

Переговоры по вопросам отношений России и Украины провели лидеры пяти стран Запада: президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.
Переговоры по вопросам отношений России и Украины провели лидеры пяти стран Запада: президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.
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