В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, отправивших 19 россиян в Сирию

Также подозреваемые собирали деньги для террористовСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Тюмени двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 граждан РФ.
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