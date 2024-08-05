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В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, отправивших 19 россиян в Сирию

В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, отправивших 19 россиян в Сирию

Также подозреваемые собирали деньги для террористовСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Тюмени двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 граждан РФ.

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