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«Не имеете права»: России запретили проводить Всемирные игры дружбы

«Не имеете права»: России запретили проводить Всемирные игры дружбы

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже.

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