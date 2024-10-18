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Новости Блогеров

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Настя Ивлеева хочет добиться коллаба с Джаредом Лето

Настя Ивлеева хочет добиться коллаба с Джаредом Лето! После того, как артист обратился с благодарностями к русскоговорящей аудитории на своем последнем концерте, Настя вспомнила о давнем совместном стриме с Джаредом, на котором он пообещал ей коллаб! «Интернет помнит все, особенно обещания! Я все еще не теряю надежды выучить английский и снять Джареда в своем новом Шоу», - заявила Ивлеева! —— 🍔 Новости Блогеров и Знаменитостей 👋 присоединяйся! Все новости блогеров смотрите в нашем тг: https://t.

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