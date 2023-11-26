Продолжение оккупации станет концом для Израиля, считает экс-глава «Шабака»

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Бывший глава израильской контрразведки «Шабак» Ами Аялон уверен, что усилия еврейского государства по расширению своих границ и блокированию создания палестинского государства «станут концом Израиля».
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