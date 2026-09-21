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Царьград

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Роскачество призвало обратить внимание на состав овсяного печенья

Роскачество призвало обратить внимание на состав овсяного печенья

Роскачество оценило овсяное печенье как полезную часть рациона при умеренном потреблении. Важно выбирать изделия с минимальным содержанием сахара и добавок.

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