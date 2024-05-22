Путин поддержал участие Шумкова в выборах главы Курганской области

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Курганской области Вадима Шумкова участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, отметив, что он напряженно работал на этом посту.
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