Эдгард Запашный признался в ненависти к артистам, скрывающим отношение к СВО

Эдгард Запашный Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Деятели культуры, оставшиеся в России после начала специальной военной операции, но не обозначающие своего отношения к ней, вызывают ненависть у директора Большого Московского цирка, народного артиста РФ Эдгарда Запашного.