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Татар-информ

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Эдгард Запашный признался в ненависти к артистам, скрывающим отношение к СВО

Эдгард Запашный признался в ненависти к артистам, скрывающим отношение к СВО

Эдгард Запашный Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Деятели культуры, оставшиеся в России после начала специальной военной операции, но не обозначающие своего отношения к ней, вызывают ненависть у директора Большого Московского цирка, народного артиста РФ Эдгарда Запашного.

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