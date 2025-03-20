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Премьер Сербии попросил у России помощи в расследовании по звуковой пушке

Премьер Сербии попросил у России помощи в расследовании по звуковой пушке

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич по инициативе президента страны Александра Вучича обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь в расследовании информации о якобы применении «звуковой пушки» на протестах в Белграде.

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