Премьер Сербии попросил у России помощи в расследовании по звуковой пушке

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич по инициативе президента страны Александра Вучича обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь в расследовании информации о якобы применении «звуковой пушки» на протестах в Белграде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии