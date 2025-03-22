Оперштаб: Эпидситуация с COVID-19 стабилизировалась

В России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, информирует «Агентство городских новостей «Москва».
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