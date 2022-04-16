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Путин одобрил закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Путин одобрил закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Российский президент Владимир Путин одобрил закон о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.

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