Путин одобрил закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Российский президент Владимир Путин одобрил закон о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.
Российский президент Владимир Путин одобрил закон о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.
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